كابوس اسرائيل.. الأردن تدين الهجوم علی ايران !

العالم - مراسلون

وأشار مراسل قناة العالم الی مقال في صحيفة يديعوت احرونوت تحت عنوان "30 عاماً من السلام مع الاردن، الكابوس الاسرائيلي ورد عمان علی الهجوم علی ايران"، قائلاً ان هذا المقال نشر بمناسبة ذكری توقيع اتفاقية وادي عربة بين الاردن وكيان الاحتلال الاسرائيلي في عام 1994.

ويقول كاتب المقال ان نسبة الاردنيين الذين أيدوا التسوية آنذاك كانت 80 بالمئة، واليوم أصبحت نسبة الاردنيين الذين يؤديون استمرار اتفاقية سلام بين كيان الاحتلال والاردن لاتتعدی 10 بالمئة، ما معناه ان 90 بالمئة من الاردنيين يرفضون اتفاقية سلام مع الاحتلال.

ويری كاتب المقال ان اهم ما في الامر هو ان بنيامين نتنياهو افسد هذه الاتفاقية من خلال السماح لبن غفير باقتحام المسجد الاقصی الذي يعتبر تحت الولاية الاردنية.

ويختم الكاتب مقاله بهذه الكلمة:"يكفي بأن الاردن أدانت اليوم ما قمنا به ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذا دليل علی ان بنيامين نتنياهو بات يفسد العلاقة حتی مع الدول التي تقيم اتفاقية سلام كاملة مع اسرائيل".