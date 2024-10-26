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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة:نقف الى جانب ايران وقيادتها الشجاعة والحكيمة التي تدير باقتدار المعركة المصيرية مع الاحتلال

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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