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الخارجية الروسية: روسيا تعرب عن قلقها البالغ ازاء التصعيد المستمر وتعتبره تهديدا حقيقيا للاستقرار والامن في المنطقة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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