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الخارجية الروسية: روسيا تدعو الى التوقف عن استفزاز ايران للرد وتحث على وقف دوامة التصعيد

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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