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المكتب السياسي لأنصار الله اليمنية: نؤكد التضامن المطلق مع الحكومة الايرانية وحقها المشروع في الرد على الاعتداءات الصهيونية المتوالية

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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