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باختصار..

الإحتلال يعترف بقتلاه وجرحاه

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الحرب الإسرائيلية بمقتل 890 من جنود وضباط الجيش منذ عملية طوفان الاقصى .

العالم - باختصار

حسب هذا البيان فإن نصف هؤلاء القتلى تحت عمر 21 عاما.

أغلبية القتلى سقطوا في غزة سواء في هجوم السابع من اكتوبر او خلال العمليات البرية.

كما بلغ عدد الجنود القتلى في لبنان وفق المصدر ذاته حتى الجمعة 57 ضابطا وجنديا.

عدد المصابين في صفوف جيش الإحتلال بلغ 5065 في كل من غزة والضفة ولبنان.

حسب وزارة الحرب الصهيونية فإنها 752 من هؤلاء إصاباتهم خطيرة .

يديعوت آحرونوت: تجاوز العدد الاجمالي للمصابين من قوات الامن 10,000 مصاب.

يعاني أغلب الجرحى الصهاينة من إصابات في الساق أو حروق نتيجة الإنفجارات.

صحيفة هآرتس: نحو 1700 جندي خضعوا للعلاج النفسي بسبب اضطراباتهم النفسية.

كما أن نحو 1000 جندي يحتاج العلاجات مكثفة بسبب اعراض الصدمه النفسية.

جيش الإحتلال: تسريح 200 عسكري بسبب المشكلات النفسية التي لحقت بهم في الحرب.

جيش الإحتلال إعترف الخميس بمقتل 5 من ضباطه واصابة 6 جنود آخرين في لبنان.

إرتفاع عدد القتلى في صفوف جيش الإحتلال إلى 10 خلال 48 ساعة الماضية في جنوب لبنان.

خبراء خسائر الإحتلال أكثر بكثير ممن يتم الإعلان عنه.

تفرض الرقابة العسكرية في كيان الإحتلال تعتيما صارما على معظم الخسائر البشرية والمادية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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