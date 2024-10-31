أمين عام جديد لحزب الله.. والمقاومة في مرحلة جديدة

العالم - انقلاب الصورة

بعد شهر كامل على العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان إدعى وزير الحرب الصهيوني أن قدرات حزب الله الصاروخية باتت في آخرها وأن 20% المتبقي منها، فيما الأمور على الأرض تقول أن الأمر غير ذلك تماما، وحزب الله الذي إنتخب أمينه عاما جديدا الشيخ نعيم قاسم خلفا للسيد نصر الله، ليؤكد على الثوابت التي مضى عليها السيد الشهيد، قال أن المعركة كما اسماها الشيخ قاسم أنها معركة"أولي البأس"والبأس الشديد الذي أظهره حزب الله في كل ما تقوم به وحداته القتالية على الأرض واستطاع أن يؤكد من جديد أنه صاحب المبادرة واستعاد منظومة القيادة والسيطرة وأعاد بناء هيكله التنظيمي بالكامل بدءا من الأمين العام وصولا الى كل الوحدات القتالية.

ماذا يعني إنتخاب أمين عام جديد لحزب الله في ظرف على المستوى الزمني، هو يعني ظرف ليس بالهين أبدا، حيث يتحدث الآن عن إغتيال السيد نصر الله واغتيال القيادات، ثم حزب الله وينتخب أمينا عاما جديد، هذا يعني أن الحزب استعاد العافية واستعاد كل المبادرة، وأنه وجّه رسالة إلى العدو الاسرائيلي وإلى من يعنيهم الأمر، بأن حزب الله عصي على الإنكسار، وعصي من أن يقضى عليه.

وفي الميدان ايضا حزب الله يدير المعركة بذكاء، كما أدارها على المستوى السياسي وانتخب أمينا عاما جديدا، كل الاخبار في الميدان وكل الانباء في الميدان، تدل على أن حزب الله يدير المعركة بذكاء ويكبّد العدو الاسرائيلي الكثير من الخسائر، رغم كل التعتيم ورغم كل الرقابة العسكرية إلى أن ما يقوم به حزب الله بات على كل لسان وشفة.

ولا يختلف نهار الصهاينة عن ليلهم في جنوب لبنان فالمواجهات في النهار، أدت الى أن حزب الله تمكن من تدمير عشرات الدبابات، هذا يعني أن الجميع يستعيد الذاكرة ويعود إلى حرب 2006 التي استطاع فيها حزب الله أن يحصد الدبابات الصهيونية فيما يسمى بمجزرة الدبابات في وادي الحجير.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...