السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدين العدوان الاسرائيلي الغاشم على ايران وتحمل واشنطن مسؤولية اشعال الحروب في المنطقة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :