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فتح الانتفاضة: العدوان الصهيوني لن يثني الجمهورية الاسلامية عن دعمها لفلسطين وحركات المقاومة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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