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فتح الانتفاضة: نبارك لايران شعبا وقيادة وجيشا نجاحها بصد اغلب الصواريخ الصهيونية وإفشال العدوان الاسرائيلي

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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