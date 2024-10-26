السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

فتح الانتفاضة: احد اهداف العدوان هو محاولة نتنياهو لاعادة تسويق نفسه بعد مسيرة من الفشل منذ 7 اكتوبر واظهار كيانه قادرا على ضرب اي طرف

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :