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فتح الانتفاضة: الواقع جاء عكس ما توهم به نتنياهو بعد ان انكشف خداعه للمستوطنين وأن ما روج له بعد هذا الاستهداف ليس اكثر من تسويق اعلامي

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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