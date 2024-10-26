قناة العالم
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٠١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
قصف اسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدتي شبعا وكفرشوبا جنوبي لبنان
عاجل
اندونيسيا: ندين بشدة الهجوم الاسرائيلي على ايران وتوسيع نطاق الصراع ونعتبره انتهاكا واضحا للقانون الدولي
عاجل
22 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة غالبيتهم في الشمال منذ صباح اليوم
عاجل
فتح الانتفاضة: نؤكد تضامننا ووقوفنا الى جانب ايران امام الكيان الصهيوني المصطنع وكلنا ثقة بقدرتها للرد على هذا العدوان كما كان في الوعد الصادق
عاجل
فتح الانتفاضة: الواقع جاء عكس ما توهم به نتنياهو بعد ان انكشف خداعه للمستوطنين وأن ما روج له بعد هذا الاستهداف ليس اكثر من تسويق اعلامي
عاجل
فتح الانتفاضة: احد اهداف العدوان هو محاولة نتنياهو لاعادة تسويق نفسه بعد مسيرة من الفشل منذ 7 اكتوبر واظهار كيانه قادرا على ضرب اي طرف
عاجل
فتح الانتفاضة: نبارك لايران شعبا وقيادة وجيشا نجاحها بصد اغلب الصواريخ الصهيونية وإفشال العدوان الاسرائيلي
عاجل
فتح الانتفاضة: العدوان الصهيوني لن يثني الجمهورية الاسلامية عن دعمها لفلسطين وحركات المقاومة
عاجل
الجبهة الديمقراطية: اميركا و"اسرائيل" هما عدوتان لكل قيم الحرية والتقدم والمعايير الانسانية بالعلاقات الدولية المستندة للقوانين والشرعية الدولية
عاجل
الجبهة الديمقراطية: ندعو الشعوب العربية واحرار العالم للوقوف الى جانب ايران في مواجهة العدوان الاسرائيلي واجراءات الحصار الامريكي
فتح الانتفاضة: نؤكد تضامننا ووقوفنا الى جانب ايران امام الكيان الصهيوني المصطنع وكلنا ثقة بقدرتها للرد على هذا العدوان كما كان في الوعد الصادق
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
خاص بقناة العالم..
كيف صمد القطاع الصحي خلال عام من حرب الإبادة علی غزة؟
رغم قصف الاحتلال لمبنى مكتب العالم..
شاهد.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرقي في فلسطين
عام علی العدوان الاسرائيلي..
'اسرائيل' تستخدم المنهج الداعشي في حرب التوحش علی المنطقة
خاص بقناة العالم..
خبير عسكري يکشف عن سرّ مقتل نقيب اسرائيلي في العديسة
فيديوغرافيك..
في 10 دقائق.. صواريخ ايرانية تعبر فوق البوارج الامريكية
مقالات و تحليلات
رحيل عباس المقاومة وسيدها 'الشهيد السيدهاشم صفي الدين'
الاحتلال يستهدف الأحياء السكنية في شمال غزة بالأسلحة المحرمة دوليا
منظومة "ثاد" لن تمنع الرد الإيراني الحتمي
هل تغتال الاستخبارات الامريكية ترامب ؟
ظاهرة الهروب في "جيش الإحتلال الإسرائيلي".. حقائق وأرقام
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.