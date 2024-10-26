إدانات عربية ودولية واسعة للعدوان الصهيوني على ايران

العالم _ إيران

وأدان كل من السعودية والامارات واليمن والعراق وسوريا والكويت وقطر والأردن وعمان ولبنان والجزائر العدوان الصهيوني الجبان على الجمهورية الاسلامية في ايران.

الخارجية السعودية اكدت ان الهجوم "يشكل انتهاكا للسيادة والقوانين والأعراف الدولية. وشددت المملكة على موقفها الثابت المعارض لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسيع نطاق الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة. المنطقة وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد".

من جانبها، أدانت وزارة خارجية سلطنة عمان بشدة "الاعتداء الإسرائيلي على إيران والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة إيران وللقوانين الدولية. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة".

كما أوضحت الإمارات العربية المتحدة أنها تتوقع من الأطراف ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية: "نشعر بالقلق إزاء استمرار التصعيد وتبعاته على الأمن والاستقرار في المنطقة. ونؤكد على أهمية ضبط النفس لمنع المخاطر وتوسيع نطاق الصراع. وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، وتؤكد على ضرورة حل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيداً عن المواجهة والتصعيد".

كما أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجوم الإسرائيلي وأكدت "إن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا لسيادة إيران ومبادئ القانون الدولي. ونعرب عن قلقنا العميق إزاء العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وحل النزاعات من خلال المفاوضات والوسائل السلمية، وتجديد الدعوة للمجتمع الدولي لزيادة الجهود من أجل التهدئة".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق بالغ "وضع التصعيد الخطير والهجوم الإسرائيلي على إيران، وتدين كل الإجراءات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة". وأضافت مصر أيضًا إنها "تحذر من مخاطر التصعيد الحالي الذي قد يؤدي إلى صراع خطير. ونؤكد على موقفنا الداعي إلى وقف سريع لإطلاق النار في قطاع غزة، في إطار صفقة إطلاق سراح المختطفين والأسرى. ونجدد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان".

أما العراق، فقال في بيان للحكومة: "يواصل الكيان الصهيوني الغاصب سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة، ومنهج الاعتداءات السافرة التي يرتكبها دون رادع، وهذه المرّة يوجه يد العدوان نحو إيران بما اقترفه من اعتداء جوي على أهداف إيرانية".

وأعرب عن "استنكاره وإدانته بأشد العبارات الواضحة هذا العدوان، ويجدد تضامنه ووقوفه مع إيران".

وأكد العراق موقفه "الثابت والمبدئي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة".

وأعربت الكويت في بيان للخارجية عن "إدانتها ورفضها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف إيران".

وأكدت أن "ذلك العدوان يعكس سياسة الفوضى التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال انتهاك سيادة الدول، وتعريض أمن المنطقة للخطر، وتجاوز مبادئ القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.".

وجددت الكويت "مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل المنطقة وشعوبها".

وقالت الخارجية الجزائرية: نعرب عن تضامننا مع الأشقاء في إيران على إثر هذا العدوان الشنيع الذي يمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها.

كما نددت حركات حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمكتب السياسي لحركة انصارالله وفتح الانتفاضة و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الهجوم الصهيوني على ايران.

هذا وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانتها "للهجوم الاسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعن قلقها العميق إزاء استمرار تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من تداعياتها الخطيرة على المدنيين الأبرياء وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي".

من جانبه أدان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي و المؤتمر القومي العربي استهداف ايران من قبل الكيان الصهيوني.

من جهة أخرى أصدر المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن بيانا قال فيه: ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية

واعتبرت الحركة ان الاعتداء الصهيوني الصارخ على سيادة إيران غير منفصل عن الانتهاكات المتوالية للقوانين الدولية التي لا يتوقف هذا الكيان المارق عن تجاوزها

وأضافت: استهداف إيران يأتي على خلفية موقف طهران الرسمي والشعبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونؤكد تضامننا المطلق مع الحكومة الإيرانية ونثمن شجاعة إيران شعباً وقيادة في إدارة هذه المواجهة المصيرية.

وتابعت: نحن على ثقة أن مثل هذه الهجمات لن تكسر إرادة المقاومة ونجدد التأكيد على الحق المشروع للجمهورية الإيرانية في الرد على هذه الاعتداءات الصهيونية.

من جانبه أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان العدوان الإسرائيلي على إيران كشف هشاشة الكيان وعدم قدرته على مواجهة المقاومة التي أذاقته مر الهزائم منذ انطلاق "طوفان الأقصى".

واعتبر الشيخ الخزعلي هذا العدوان دليل جديد على انتهاكات الاحتلال المتكررة للقوانين والأعراف الدولية والتي تستوجب موقفاً حازماً.

دوليا، دانت كل من سويسرا وماليزيا وباكستان وفنزويلا وافغانستان واندونيسيا وروسيا القصف الاسرائيلي ضد الجمهورية الاسلامية في ايران.

هذا وسمع دوي انفجارات في الساعة الثانية من فجر يوم السبت إثر تصدي منظومة الدفاع الجوي الايرانية لمحاولات كيان الاحتلال استهداف بعض القواعد العسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان.

وأفاد مقر الدفاع الجوي الايراني في بيان بأن كيان الاحتلال هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وايلام وأن منظومة الدفاع الجوي نجحت بالتصدي لهذا الهجوم العدواني الذي خلف اضرارا محدودة.