السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية البحرينية: نعبر عن قلقنا العميق ازاء استمرار تصاعد التوترات والعمليات العسكرية بالمنطقة وندعو لوقف اطلاق النار الفوري بغزة ولبنان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :