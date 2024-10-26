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زمرة ما يسمى جيش العدل تتبنى الهجوم على دورية لقوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران واستشهاد 10 من افراد الدورية

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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