قراءة في العدوان الإسرائيلي على إيران وخسائره في المعارك

العالم – العين الإسرائيلية

وسلّط البرنامج الضوء على العدوان الإسرائيلي الجوي على إيران والذي طال قواعد عسكرية محددة، حيث أقدم العدو على إرتكاب جريمة باعتدائه، بعلم أمريكي في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران والتي أكدت على نجاح تصدي الدفاعات الجوية الايرانية للإعتداء الاسرائيلي ما أدى الى إلحاق أضرار محدودة ببعض المواقع كما قالت طهران.

وحول قراءة العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلاميه في إيران، أكد حسان عليان الباحث السياسي أن العدو الاسرائيلي لم ينتظر وهو متفلت من كل العقوبات ومخالف لكل القوانين الدولية وهنو انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية الاسلامية في إيران، ولم تبادر أصلا في يوم من الأيام الجمهورية الإسلامية في إيران في إستخدام القوة النارية أو أسلحة أو أي شيء من هذا القبيل باتجاه هذا الكيان المؤقت، ولو أن هذا الرد كان مشروعا، باعتبار أن وجود الكيان المؤقت في المنطقة هو وجود مغتصب مؤسس على أرض فلسطينية محتلة.

ولفت عليان إلى أن العدوان الإسرائيلي اليوم هو مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية هذا من جهة ومن جهة أخرى فهو يزعم ويضخم المسألة كثير وكأنه بالون منفوخ، وهكذا نتنياهو تعوّدنا عليه منذ فترة بعد الإعتداءات المتتالية في استهداف قيادات المقاومة الإسلامية في لبنان كالسيد الشهيد نصر الله وايضا الشهيد السنوار واستهداف اسماعيل هنية في نفس طهران، وهذا كانت بداية العدوان الحقيقي من العدو الإسرائيلي، لذلك ايران من حقها من منطلق الدفاع عن النفس والحفاظ على سيادتها، ان يكون هذا الرد، ويجب أن يكون هناك رد، بالتالي فإن العدو الإسرائيلي يجب ان يعلم أن من يحميه الأمريكي أو الغرب ومتفلت من القوانين الدولية، كما يجري في غزة وهذه الإبادة الجماعية، يجب أن نصل إلى حد معين أن يقف هذا العدو عند حدّه وعدم التمادي في الجرائم والإعتداءات المتتالية.

وألقى البرنامج الضوء على العدوان الصهيوني الاسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في ايران والتي أكد طهران أنها سترد عليه بقوة، لم يحقق الأهداف التي أرادها بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، وأظهر الكيان في موقع الضعف رغم المزاعم الاسرائيلية بتحقيق أهدافه من هذا العدوان.

وتطرق البرنامج الى المواجهة البطولية التي خاضها مقاومو حزب الله مع قوة صهيونية تسللت الى إحدى القرى الحدودية في جنوب لبنان والتي أدت لسقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو الذي إعترف الإحتلال في هذا الإطار بمقتل ضابطين وخمسة جنود منهم، هذه المواجهة والتي كانت محل اهتمام إستثنائي من جانب المحللين في الإعلام العبري الذين رأوا أن ما حصل يمثّل حدثا قاسيا جداً وصعباً ايضا على الإسرائيليين.

وتطرق البرنامج إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها اليوم جيش الإحتلال على الحدود مع جنوب لبنان وسقوط عشرات القتلى من جنود العدو على أيدي المقاومين في حزب الله، كانت محطة اهتمام وتوقف للمعلقين والخبراء في الإعلام العبري ووزراء سابقين عند هذه الكارثة الذين رأوا أنها ستؤدي إلى خساره هذه المعركة.

وبحث البرنامج في الخسائر التي تتكبدها قوات الإحتلال في المعارك البرية في جنوب لبنان، وشرح لأحد المراسلين الحربيين الصهاينة لظروف وملابسات وقوع قوات الاحتلال في الكمائن التي ينصبها له حزب الله.



ضيف البرنامج:

-حسان عليان الباحث السياسي

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