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سرايا القدس تعلن استهداف قوات الاحتلال بمخيم طولكرم وتحقيق اصابات مؤكدة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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