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مصادر عبرية: رصد اطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الاعلى

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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