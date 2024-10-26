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مصادر عبرية: حرائق اثر سقوط صواريخ على محيط مستوطنة "نفيه أتيف" بالجولان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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