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مصادر عبرية: حزب الله يطلق 150 صاروخا باتجاه مستوطنات الشمال منذ الصباح

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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