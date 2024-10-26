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الخارجية الجزائرية: الجزائر تدين بشدة العدوان الصهيوني على إيران وتعلن عن تضامنها الكامل مع طهران

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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