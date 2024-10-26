مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة 5 آخرين فى معارك جنوبي لبنان

العالم-لبنان

وبلغ عدد الجنود القتلى على جبهة لبنان -وفق المصدر ذاته- حتى اليوم السبت نحو 60 ضابطا وجنديا.

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس الجمعة، مقتل 890 من جنوده وضباطه وعناصر أجهزته الأمنية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جهة أخرى أعلن الاعلام الحربي في "حزب الله" في بيان اليوم أنه وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-‌‏2024 تجمعات قوات العدو الإسرائيلي في قاعدة اييليت بصلية صاروخية نوعية.‏

وفي بيان آخر استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:15 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-‌‏‌‏2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية.

ومنذ الثامن من أكتوبر من العام الماضي، تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان إسناد جبهة قطاع غزة في مواجهة آلة البطش "الإسرائيلية"، التي تمارس حربها الشرسة على غزة منذ السابع من الشهر نفسه، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح ومفقود، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.