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السفير الروسي لدى طهران يعرب عن تضامن بلاده مع عائلات الجنود الإيرانيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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