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غارات إسرائيلية تستهدف مدينة بنت جبيل وبلدتي عيترون وبرعشيت جنوب لبنان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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