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إعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في المالكية بالجليل الغربي

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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