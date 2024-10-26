السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: مقتل 3 جنود واصابة 11 اخرين على الاقل بمعارك جنوبي لبنان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :