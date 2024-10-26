السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يدين بشدة العدوان الصهيوني الغادر على ايران ويعتبره تصعيدا خطيرا على مستوى المنطقة والطبيعة العدوانية للاحتلال بتاييد اميركي كامل

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :