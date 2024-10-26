حزب الله يدين العدوان الصهيوني على ايران

العالم _ لبنان

وقال حزب الله في بيان له: يدين حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران ويعتبره تصعيدًا ‏خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ‏ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمل معه ‏المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام.‏

وتابع حزب الله في البيان: إننا نعتقد أن هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية ‏العزيزة في إيران لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني.‏

واكد حزب الله: إننا نشيد بنجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها بالتصدي الناجح لهذا ‏الهجوم الغادر، ونتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها الشريف بالشهداء على طريق القدس ‏ونسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية بالنصر والثبات.‏

هذا وسمع دوي انفجارات في الساعة الثانية من فجر يوم السبت إثر تصدي منظومة الدفاع الجوي الايرانية لمحاولات كيان الاحتلال استهداف بعض القواعد العسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان.

وأفاد مقر الدفاع الجوي الايراني في بيان بأن كيان الاحتلال هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وايلام وأن منظومة الدفاع الجوي نجحت بالتصدي لهذا الهجوم العدواني الذي خلف اضرارا محدودة.