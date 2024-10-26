السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: نشيد بنجاح القوات الايرانية في التصدي للعدوان ونعزي بالشهداء على طريق القدس ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل ولايران النصر والثبات

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :