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جيش الاحتلال: 1152 عسكريا اصيبوا بـ"نيران صديقة" و"حوادث عملياتية" منذ بداية الحرب

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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