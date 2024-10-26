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الجيش السوري يسقط 3 مسيرات مفخخة للارهابيين بريف حلب ويستهدف نقاط انطلاقها

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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