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امين عام الامم المتحدة غوتيريش: قلقون بشدة من الهجمات الاسرائيلية على ايران وندين جميع اعمال التصعيد

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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