السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش: نجدد الدعوة لوقف جميع الاعمال العسكرية بما في ذلك في غزة ولبنان

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :