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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في ادميت بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرات

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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