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اصابة شاب برصاص الاحتلال بمحيط الجدار الفاصل جنوب قلقيلية بالضفة الغربية

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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