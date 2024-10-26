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هيئة الاركان الايرانية: اطلقت طائرات العدو الاسرائيلي عددا من الصواريخ بعيدة المدى تجاه الرادارات الحدودية في خوزستان وايلام واطراف طهران

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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