الأركان العامة تقدم تفاصيل جديدة عن العدوان الاسرائيلي على ايران 

العالم - ايران

وجاء في البيان أن طائرات العدو الصهيوني وفي عدوان سافر ومخالفة للقوانين الدولية استخدم فجر اليوم السبت، المنطقة الخاضعة للجيش الأمريكي الإرهابي في العراق على بعد مائة كيلومتر من حدود إيران لشن الهجوم عليها .

واضاف البيان ان مقاتلات العدو الصهيوني اطلقت من مسافة بعيدة، عددا من الصواريخ بعيدة المدى المحمولة جواً، والتي تحتوي على رأس حربي خفيف جداً يزن حوالي خمس الرأس الحربي للصواريخ الباليستية الإيرانية، باتجاه بعض الرادارات الحدودية في إيلام وخوزستان والمناطق المحيطة بالعاصمة طهران والتي تسببت بأضرار محدودة لم يكن لها تأثير يذكر، وتضررت بضعة أنظمة رادارية، تم إصلاح بعضها على الفور والبعض الآخر قيد الإصلاح.

وتابع البيان : وفي هذا العمل غير الشرعي وغير القانوني، ومع جاهزية الدفاع الجوي للبلاد، تم تعقب واعتراض عدد كبير من الصواريخ، ومنع طائرات العدو من دخول أجواء البلاد.

وشدد البيان ان إيران، إذ تحتفظ بحقها القانوني والمشروع في الرد في الوقت المناسب، تؤكد على تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة ولبنان لمنع قتل الشعب المشرد والمظلوم.

وحذر البيان حكومة أمريكا الإرهابية والإجرامية التي تلعب دورا محوريا في دعم الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في زعزعة أمن المنطقة، بأن عليها كبح جماح الكيان المزيف وغير الشرعي لمنع اتساع رقعة الصراع وانعدام الأمن في المنطقة وقتل الأبرياء خاصة في غزة ولبنان، وان لا تغوص اكثر من هذا مع حلفائها في المستنقع الذي اوجده ذلك الكيان المحتل.

ودعا البيان الشعب الإيراني الكريم ووسائل الإعلام والخبراء إلى عدم الالتفات للشائعات والروايات غير الموثوقة ومتابعة الأخبار الصحيحة من خلال المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية.