السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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هيئة الاركان الايرانية: نحذر الادارة الامريكية الارهابية التي تلعب دورا مفصليا بدعم جرائم الاحتلال ان عليها احتواء هذا الكيان وألا تتورط اكثر بمستنقعه

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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