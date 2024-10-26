السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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هيئة الاركان الايرانية: نحذر الادارة الامريكية الارهابية التي تلعب دورا مفصليا بدعم جرائم الاحتلال ان تقوم باحتواء هذا الكيان ولا تتورط اكثر بمستنقعه

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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