السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون العتمة جنوب قلقيلية بالضفة الغربية

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :