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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي بصفد ومحيطها وفي مرغليوت والمنارة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

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