السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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مناشدات لانتشال ضحايا عالقين تحت انقاض منزل مستهدف ببيت لاهيا شمال غزة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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