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مندوب ايران في الامم المتحدة: بات من المؤكد تواطؤ اميركا في الاعتداء الاسرائيلي على سيادة ايران

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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