اردوغان متضامنا مع ايران.. لعنة الله ستكون في انتظار "اسرائيل"

العالم _ تركيا

وأضاف أن "الحكومة الصهيونية في إسرائيل، بدعم من القوى الغربية، تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي"، مشيرا إلى أنهم "بمثل هذا الفكر، لعنة الله ستكون في انتظارهم (إسرائيل). ولا ينبغي لدول المنطقة أن تقع في لعبة إسرائيل هذه".

هذا وسمع دوي انفجارات في الساعة الثانية من فجر يوم السبت إثر تصدي منظومة الدفاع الجوي الايرانية لمحاولات كيان الاحتلال استهداف بعض القواعد العسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان.

وأفاد مقر الدفاع الجوي الايراني في بيان بأن كيان الاحتلال هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وايلام وأن منظومة الدفاع الجوي نجحت بالتصدي لهذا الهجوم العدواني الذي خلف اضرارا محدودة.