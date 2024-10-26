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اردوغان متضامنا مع ايران.. لعنة الله ستكون في انتظار "اسرائيل"

اردوغان متضامنا مع ايران.. لعنة الله ستكون في انتظار
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي يوم السبت في مدينة هطاي بجنوب البلاد: "أعرب عن تضامني مع جارتنا إيران والحكومة الإيرانية التي كانت هدفا للعدوان الإسرائيلي الليلة الماضية".

العالم _ تركيا

وأضاف أن "الحكومة الصهيونية في إسرائيل، بدعم من القوى الغربية، تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي"، مشيرا إلى أنهم "بمثل هذا الفكر، لعنة الله ستكون في انتظارهم (إسرائيل). ولا ينبغي لدول المنطقة أن تقع في لعبة إسرائيل هذه".

هذا وسمع دوي انفجارات في الساعة الثانية من فجر يوم السبت إثر تصدي منظومة الدفاع الجوي الايرانية لمحاولات كيان الاحتلال استهداف بعض القواعد العسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان.

وأفاد مقر الدفاع الجوي الايراني في بيان بأن كيان الاحتلال هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وايلام وأن منظومة الدفاع الجوي نجحت بالتصدي لهذا الهجوم العدواني الذي خلف اضرارا محدودة.

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