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مندوب ايران في الامم المتحدة: المقاتلات الصهيونية هاجمت مواقع عسكرية ورادارية ايرانية عبر اجواء العراق وعلى بعد 70 ميلا من الحدود

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

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