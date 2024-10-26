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مندوب ايران في الامم المتحدة: اجواء العراق خاضعة لاحتلال وقيادة الجيش الامريكي ما يدل على تواطؤ واشنطن في العدوان الاسرائيلي

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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