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عدد كبير من الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال منازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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