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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قلقيلية.

العالم-فلسطين

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون عتمة جنوب قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن الشاب صبري سامر أحمد (23 عاما) من قرية عزون عتمة، أصيب بعيار ناري خلال وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، ونقل إلى مستشفى قلقيلية، ووصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد القسامي إسلام جميل عودة (29 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، في حارة السلام شرق طولكرم، واحتجز الاحتلال جثمانه.

وباستشهاد الشابين أحمد وعودة، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 762 شهيدا، بينهم 166 طفلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6300.

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