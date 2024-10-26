السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف الإحتلال 5 منازل قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :